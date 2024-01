POL-SN: Polizei ermittelt im Fall einer verletzten 52-Jährigen

Schwerin (ots) - Die Polizei Schwerin führt aktuell Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde, und bittet um Hinweise zum unbekannten Autofahrer. Der Unfall habe sich am 03.01.2024 gegen 09:10 Uhr in der Schäferstraße ereignet. Eine 22-jährige Fußgängerin wurde von einem weißen Fahrzeug, dass aus der Eisenbahnstraße in die Schäferstraße einbog, angefahren, so die aktuellen ...

