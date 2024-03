Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Babyleiche in Krefeld im Jahr 2005: Polizei Dortmund bittet um Hinweise zu einem Cold Case

Krefeld (ots)

Die Polizei Dortmund rollt gerade einen Cold Case neu auf, in dem es um zwei Babyleichen geht: Eine davon war 2005 in Krefeld gefunden worden, die andere 1999 in Dortmund. Es gibt neue Erkenntnisse unter anderem zu Bezügen der Mutter nach Krefeld. Deshalb suchen die Polizei und die Staatsanwaltschaft Dortmund auch hier nach Hinweisen und bitten auch Medien in Krefeld um Unterstützung.

Die Pressemitteilung der Dortmunder Polizei und die Ansprechpartnerin für Medienvertreter finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5725554

(39)

