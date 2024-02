POL-KR: Fahrradfahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Die technischen Berater der Kriminalpolizei laden erneut am 14. und 26. März 2024, um jeweils 18 Uhr, in den Clubleseraum der Mediothek ein. Und zwar immer noch aus gutem Grund: Zum besseren Schutz Ihrer vier Wände. Die Hälfte aller Einbrüche scheitert an gut gesicherten Fenstern und Türen. Wie auch Sie sich wirkungsvoll gegen Einbrecher schützen ...

