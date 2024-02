Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbruch vorbeugen - Informationsveranstaltung der Polizei Krefeld

Die technischen Berater der Kriminalpolizei laden erneut am 14. und 26. März 2024, um jeweils 18 Uhr, in den Clubleseraum der Mediothek ein. Und zwar immer noch aus gutem Grund: Zum besseren Schutz Ihrer vier Wände. Die Hälfte aller Einbrüche scheitert an gut gesicherten Fenstern und Türen. Wie auch Sie sich wirkungsvoll gegen Einbrecher schützen können, wird Ihnen von Frank Ishorst und Eden Nickel erklärt. Der Eintritt ist frei und die Anmeldung kann bis zum Veranstaltungstag per Mail an kv.krefeld@polizei.nrw.de erfolgen.

