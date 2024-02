Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Brand

Aalen (ots)

B 466, Gem. Neresheim - Schweindorf: Bei Vorfahrtsmissachtung schwer verletzt

Am Freitag gegen 16:25 Uhr befuhr eine 19-Jährige die Kreisstraße 3314 von Schweindorf in Richtung Utzmemmingen mit ihrem PKW Peugeot. An der Kreuzung zur B 466, dem Schweindorfer Kreuz, missachtete sie die Vorfahrt einer 32-Jährigen, die mit ihrem PKW VW auf der B 466 in Richtung Neresheim fuhr. Die 32-Jährige war offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und es kam zur Kollision mit dem PKW der 19-Jährigen. Bei dem Unfall wurde die 32-Jährige schwer verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

B 29, Gem. Mögglingen: Straßenverkehrsgefährdung durch alkoholisierten Autofahrer

Am Freitag gegen 15:25 Uhr befuhr ein 46-Jähriger die B 29 von Böbingen in Richtung Mögglingen mit seinem weißen PKW Daimler in sehr unsicherer Fahrweise. Er geriet mit dem Auto gegen den Randstein und verlor dabei einen Reifen von seinem Auto. Der 22-jährige Fahrer eines PKW Skoda musste wegen dem PKW des 46-Jährigen ausweichen und beschädigte dabei eine Reifenfelge an seinem PKW. Der 46-Jährige fuhr weiter bis zur Anschlussstelle Mögglingen - Ost, verließ dort die B 29, um anschließend wieder direkt in Richtung Schwäbisch Gmünd aufzufahren. An der Anschlussstelle Mögglingen - Süd verließ der Daimler die B 29 wieder und konnte unmittelbar darauf angehalten werden. Der 46-Jährige war alkoholisiert und stand auch unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und war darüber hinaus nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Autofahrer, die durch die Fahrweise des 46-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Heubach: Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Freitag gegen 11:25 Uhr befuhr ein 62-Jähriger die Gmünder Straße in Richtung Heubach - Buch mit seinem Mountainbike. Kurz vor der Einmündung zur Albstraße geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dort abgestellten Mülltonnen. Bei dem nachfolgenden Sturz erlitt der 62-Jährige schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da die genaue Unfallursache bislang nicht ermittelt werden konnte, werden mögliche Unfallzeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen - Schrezheim: Geräteschuppen abgebrannt

Am Samstag gegen 06:20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Holzschuppenbrand in die Meinelstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein kleiner Geräteschuppen, der an ein Wohnhaus angebaut ist, in Vollbrand stand. Das Feuer war rasch unter Kontrolle, wobei dennoch die Fassaden vom Wohnhaus und der Garage leicht beschädigt wurden. Von den Hausbewohnern, die das Gebäude unbeschadet verlassen konnten, wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt und die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Feuerwehr Ellwangen, war mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften an den Brandort ausgerückt.

