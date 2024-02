POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt & Vandalismus

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt & Vandalismus

Aalen (ots)

Fellbach: Auto beschädigt

Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr ein Hyundai mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Lackierung des Wagens und verursachten dabei erheblichen Sachschaden. Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Weinstadt: Vandalismus

In einem Rohbau in der Ziegeleistraße haben unbekannte Vandalen ihr Unwesen getrieben. Sie begaben sich zwischen Dienstag und Mittwoch auf die Baustelle und schlugen dort vier Glasscheiben ein. Zudem wurde ein Baustrahler und ein Staubsauger sowie Müllsäcke und ein Farbeimer umgekippt bzw. ausgeleert. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei in Weinstadt unter Tel. 07151/65061 entgegengenommen.

