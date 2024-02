Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Reifen zerstochen - Festgefahren und Brückengeländer beschädigt - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Wasseralfingen: Mit Fahrradfahrer kollidiert

Gegen 3:30 Uhr befuhr am Freitagfrüh ein 44-jähriger Taxi-Fahrer die Schmiedstraße in Richtung Maiergasse. Beim Abbiegen in die Maiergasse übersah er einen in Richtung Schmiedgasse fahrenden 43-jährigen Fahrradfahrer. Durch die Kollision wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden.

Aalen: Leicht verletzt nach Zusammenstoß

Ein 20-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 19:15 Uhr die Burgstallstraße in Richtung Walkstraße. Als er an der Einmündung zur Wilhelm-Merz-Straße nach links einbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem ihm entgegenkommenden PKW eines 23-Jährigen. Hierbei wurde er leicht verletzt.

Aalen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken kollidierte im Zeitraum von Mittwoch, 14:30 Uhr und Donnerstag, 05:45 Uhr, ein bislang Unbekannter mit einem Motorrad eines 26-Jährigen, welches in der Friedrichstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Festgefahren und Brückengeländer beschädigt

Der Fahrer eines LKW befolgte am Donnerstagfrüh die Anweisungen seines Navigationsgeräts - mit negativen Folgen. Der 28-Jährige befuhr gegen 7 Uhr die B29 von Trochtelfingen kommend, als ihn das Navi von der Straße zunächst auf einen Feldweg in Richtung Ladenburger und dann über eine Brücke lotste. Als er anschließend nach rechts auf einen Radweg einbiegen wollte fuhr sich sein LKW aufgrund der Enge vorne und hinten fest. Zudem beschädigte er ein dortiges Brückengeländer. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

Auf einem Schotterparkplatz gegenüber eines Hilfsdienstes in der Baldungstraße, wurde im Zeitraum von Mittwoch, 11 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr, an einem dort geparkten Volvo beide Reifen auf der linken Seite zerstochen. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

