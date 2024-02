Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gefährlich überholt - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Aalen (ots)

Aspach: Beim Überholen Gegenverkehr gefährdet

Der bislang unbekannte Fahrer eines Kleinwagens befuhr am Donnerstag gegen 8.30 Uhr die B 328 von Großbottwar in Richtung Aspach. Beim Überholen auf HÖhe der Einmündung zur Kirchbergerstraße gefährdete der unbekannte Fahrer den Gegenverkehr, wobei eine Mercedes-Fahrerin zur Vermeidung eines Unfalls stark abbremsen und ausweichen musste. Ein Unfall konnte so vermieden werden. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf den Kleinwagen geben können, sollten sich bitte bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Fellbach: Unfall beim Abbiegen

Eine 56-jährige Fiat-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 14 Uhr die Esslinger Straße und übersah beim Abbiegen in die Mozartstraße einen parallel auf dem Radweg fahrenden Radfahrer. Dieser stürzte beim Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Die Schäden an Auto und Fahrrad belaufen sich auf ca. 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell