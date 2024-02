Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizeieinsatz nach Bedrohung - Unfallflucht - Farbschmierereien - Radfahrer angegriffen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Hessental: Polizeieinsatz nach Bedrohung

Am Donnerstagabend gegen 19:20 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hessentaler Straße zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen Bewohnern des Hauses. Im Verlauf des Streits bedrohte ein 22-Jähriger seinen 52 Jahre alten Kontrahenten damit, ihn zu erschießen, woraufhin dieser die Polizei verständigte. Der mit fast zwei Promille erheblich betrunkene 22-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde keine Waffe aufgefunden. Die Hessentaler Straße war während des Einsatzes zeitweilig gesperrt.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr die Straße Hofsteige und touchierte hierbei ein Verkehrsschild. Anschließend fuhr der Autofahrer unerlaubt weiter. Der Schaden am Verkehrszeichen wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim - Roßfeld: Farbschmierereien

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde die Rückseite der Realschule in der Martha-Mccarthy-Straße mit Farbe beschmiert und hierdurch beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Radfahrer von Fußgänger angegriffen - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Crailsheim sucht Zeugen nach einem Vorfall am Donnerstagnachmittag in der Roßfelder Straße. Ein 56 Jahre alter Radfahrer befuhr gegen 15:45 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg, als er plötzlich von einem bisher unbekannten Fußgänger attackiert und vom Fahrrad gestoßen wurde. Beim Sturz zog sich der Radfahrer, der keinen Helm trug, leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der bisher unbekannte Fußgänger soll etwa 40 Jahre alt und ca. 180 cm groß sein und zum Tatzeitpunkt eine gelbe Warnweste getragen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

