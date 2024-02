Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Werkzeuge entwendet - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug übersehen - zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 7000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr ereignete. Von einem Grundstück kommend, fuhr eine 64-Jährige mit ihrem Suzuki auf die Alte Heidenheimer Straße ein. Dabei übersah sie den Audi einer 33-Jährigen und streifte diesen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge erlitten sowohl die Unfallverursacherin, als auch der Beifahrer des Audi leichte Verletzungen.

Ellwangen: 5000 Euro Schaden

Beim Anfahren streifte ein 34-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr mit seinem Lkw in der Kirchstraße den vorbeifahrenden BMW einer 47-Jährigen, wobei an deren Fahrzeug ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Riesbürg: Unfallflucht

Beim Überholen streifte ein 69-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf der B 29 mit seinem Tesla den Opel einer 72-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter, konnte jedoch rasch ermittelt werden.

Ellwangen: Unfall beim Rangieren

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 33-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr verursachte, als er mit seinem Lkw das Dach eines Gebäudes in der Straße "Ropfershof" beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Werkzeuge entwendet

Zwischen Mittwochabend 21 Uhr und Donnerstagmorgen 6.15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in einen verschlossenen Lagerraum in einem Rohbau in der Eugen-Bolz-Straße. Von dort entwendeten die Diebe zahlreiche Elektrowerkzeuge und Elektrokabel im Gesamtwert von mindestens ca. 10.000 Euro. Dabei rissen die Unbekannten auch bereits in Kabelkanäle verlegte Kabel gewaltsam heraus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

