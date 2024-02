Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstände - Unfall auf der Autobahn

Aalen (ots)

Lauchheim: Widerstand nach häuslicher Gewalt

Zu einem Polizeieinsatz mit einem Polizeihund nach einer häuslichen Gewalt, kam es am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße. Nachdem ein 42-Jähriger gegen 21 Uhr mit Gegenständen nach seiner Frau warf sollte bei dem Mann durch eine Polizeistreife ein Wohnungsverweis durchgesetzt werden. Da der Mann sich weigerte die Beamten in die Wohnung zu lassen, wurden Polizeihundeführer hinzugezogen. Als die Ehefrau die kurz darauf die Tür öffnete, verbarrikadierte sich der 42-Jährige derweil im Badezimmer. Trotz mehrfacher Aufforderung das Bad zu verlassen und mit der Androhung von einem Einsatz des Schutzhundes weigerte sich der Mann das Badezimmer zu verlassen und drückte gegen die Tür zu um das Eindringen zu unterbinden. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten vehement. Den Beamten gelang es letztendlich die Tür zu öffnen und den 42-Jährigen festzunehmen. Hierbei wurde er durch den Hundeeinsatz leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Ihn erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige aufgrund Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Aalen: Alkoholisiert Widerstand geleistet

Nachdem ein stark alkoholisierter 49-Jähriger am Mittwochabend in der Bahnhofstraße randalierte, wurde er durch die Polizei zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sowie zur Beruhigung in Gewahrsam genommen.

Der Mann hatte gegen 21 Uhr am Bahnhof fortlaufend Passanten angeschrien, angepöbelt, sowie zwei 15-Jährige Mädchen sexuell belästigt. Da sich aufgrund von Zeugenaussagen der Verdacht auf eine Trunkenheit im Straßenverkehr ergab und die Durchführung eines Atemalkoholtestes mehrfach fehlschlug, wurde er zur Blutentnahme in einer Klinik verbracht. Hiergegen wehrte er sich heftig. Im Rahmen der Blutentnahme beleidigte und bedrohte er die Beamten weiterhin. Nachdem weitere Straftaten durch den Mann nicht ausgeschlossen werden konnten, musste er anschließend in eine Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbracht werden, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Die Kriminalpolizei Aalen bittet Zeugen des Vorfalls - insbesondere die beiden geschädigten Mädchen – sich mit der Kriminalpolizei Aalen unter der Telefonnummer 07361 5800 in Verbindung setzen.

Jagstzell: Etwa 5000 Euro Sachschaden durch verlorenen Schlauch

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, auf der BAB7 zwischen der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau und der Anschlussstelle Ellwangen einen Schlauch, welcher auf dem rechten Fahrstreifen liegen blieb. Ein nachfolgender 29-Jähriger fuhr infolgedessen mit seinem LKW darüber, wodurch sein Tank beschädigt wurde. In der Folge trat Kraftstoff aus. Die Fahrbahn musste aufgrund dessen durch die Feuerwehr Fichtenau, welche mit zwei Fahrzeugen sowie 18 Einsatzkräften vor Ort war, gebunden werden. Ein Aushub von kontaminiertem Erdreich wurde auf den Folgetag veranlasst. Es ist davon auszugehen das ca. 350 Liter Diesel in Erdreich flossen. Anschließend musste die Fahrbahn durch ein Spezialreinigungsfahrzeug gereinigt werden. Ein 28-Jähriger fuhr ebenfalls mit seinem VW über den Schlauch und beschädigte hierbei seinen vorderen Reifen. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf über 5000 Euro.

