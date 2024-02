Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Baucontainer aufgebrochen - Aufgebrochene Zigarettenautomanten - Unfälle

Aalen (ots)

Burgstetten: Omnibus von Straße abgekommen

Der 58-jährige Fahrer eines Linienbusses befuhr am Mittwoch gegen 7.20 Uhr die K 1882 zwischen Schöntal und Backnang, als er in einer Rechtskurve mutmaßlich infolge Unachtsamkeit von der Straße abkam und dort zum Stehen kam. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Der Bus wurde abgeschleppt. Verletzt wurde niemand. Nach vorliegenden Informationen sei zum Unfallzeitpunkt ein Fahrgast im Bus gewesen.

Fellbach: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Albert-Schweitzer-Straße versuchten Unbekannte am Sonntag kurz nach 1 Uhr einen Zigarettenautomat aufzusprengen. Sie zündeten hierzu einen Böller, wobei der Automat Schaden nahm. Zigaretten oder Geld wurde nicht erbeutet. Die Ware im Automat wurde jedoch unbrauchbar. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/ 57720 erbeten.

Waiblingen-Hegnach: Unfallflucht

Zwischen Samstag und Mittwoch beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Straße Haldenäcker geparkten BMW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 11:15 Uhr und Mittwoch, 7:35 Uhr wurde ein silbernes Mountainbike vom Hersteller Ghost, das am Fahrradabstellplatz des Rems-Murr-Klinikums abgestellt und mittels Schloss gesichert war, gestohlen. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Zigarettenautomat aufgebrochen

Durch bisher unbekannte Diebe wurde zwischen Dienstagvormittag und Mittwochvormittag ein Zigarettenautomat in der Albertviller Straße aufgebrochen. Die Täter entwendeten das im Automat befindliche Bargeld sowie die Tabakwaren im bislang noch unbekannten Wert. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Nummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf: Baucontainer aufgebrochen

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Dienstag, 15 Uhr und Mittwoch, 6:45 Uhr einen Baucontainer in der Sonnenscheinstraße auf und entwendeten aus diesem verschiedene Akkuwerkzeuge. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Polizeipräsidium Aalen