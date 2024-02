Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Giftköder ausgelegt, Unfall und Pkws durchsucht und Diebstähle

Fichtenberg: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr wollte ein 63-jähriger Ford-Fahrer von der Bahnhofstraße nach rechts auf die L1050 einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 35-jährigen Opel-Fahrer, welcher bereits auf der L1050 in Richtung Oberrot unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Fichtenau: Giftköder ausgelegt

Eine Person legte am Dienstag Giftköder in einem Garten im Hahnenbergweg, sowie auf einem Verbindungsweg zwischen der Krettenbacher Straße und der Wildensteiner Straße aus. Die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07961 9300 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Crailsheim: Pkws durchsucht und Diebstähle

Zwischen Dienstag und Mittwoch öffnete ein Dieb drei unverschlossene Pkws in der Baltischen Straße in der Gaildorfer Straße und in der Hindenburgstraße. Anschließend entwendete er aus einem der Fahrzeuge ein Lederetui mit diversen Dokumenten. Ebenfalls entwendete vermutlich der gleiche Täter ein E-Bike, welches vor einem Wohnhaus in der Gaildorfer Straße angeschlossen war. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise zum noch unbekannten Täter. Außerdem möchte die Polizei darauf hinweisen, seine Fahrzeuge nicht unverschlossen abzustellen um weitere Diebstähle zu verhindern.

