Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus im Freibad - Einbrüche - beschädigte Autos - Unfälle

Aalen (ots)

Murrhardt: Einsatzkräfte der Polizei leicht verletzt

Am Mittwochmorgen unterstützte die Polizei den Rettungsdienst im Rahmen eines Personentransports, bei dem eine aggressive mutmaßlich psychisch kranke Person in eine Fachklinik verbracht werden sollte. Der 62-jährige Patient griff dabei einen Polizisten an und versuchte mit einem Gegenstand auf ihn einzuschlagen. Die psychische auffällige und sehr aggressive Person musste letztlich unter Zwang in die Klinik verbracht werden. Bei dem Einsatz wurden drei Beamte leicht verletzt. Zudem wurde die eingesetzten Beamten von der Person mehrfach beleidigt. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den 62-Jährigen eingeleitet.

Fellbach: Mehrere Reifen an Autos zerstochen

Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag wurden in der Schillerstraße an mindestens drei Autos Reifen zerstochen sowie Luft abgelassen. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Audi A3, einen Renault Twingo und einen VW Polo. Der Schaden beläuft sich auf über 700 Euro. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Versuchter Einbruch

Am Gebäude eines Gewerbebetriebs in der Benzstraße wurden am Donnerstagmorgen Aufbruchsspuren an einer Glasschiebetüre bemerkt. Die Tat hat sich zuvor in der Nacht zum Donnerstag ereignet. Soweit festzustellen war, gelangten die Einbrecher nicht ins Gebäude, hinterließen jedoch an der Schiebetüre einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Brand von Mülltonnen

Am Donnerstag gegen 00.30 Uhr wurde die Feuerwehr in Fellbach auf den Plan gerufen, nachdem mehrere Abfalltonnen in der Werner Straße in Flammen standen. Durch das Feuer nahm auch eine Überdachung Schaden. Eine Gefahr für umliegende Gebäude habe nicht bestanden. Die Brandursache ist unklar, weshalb die Polizei noch um Zeugenhinweise zum Geschehen bittet, die sie unter Tel. 0711/57720 entgegennimmt.

Waiblingen-Neustadt: Einbruch

In der Nacht auf Mittwoch zwischen 23:38 Uhr und 0:54 Uhr wurde in eine Firma in der Boschstraße eingebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde u.a. ein Receiver entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen im Schlesierweg geparkten Ford und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Ford wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: Auto mutwillig beschädigt

Am Mittwoch zwischen 12:45 Uhr und 13:40 Uhr wurde das rechte Rücklicht eines Audi, der auf einem Parkplatz im Lilienweg abgestellt war, eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach - Weiler zum Stein: Vorrang missachtet

Ein 84 Jahre alter Renault-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 14:30 Uhr die Schwaikheimer Straße in Richtung Schwaikheim und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden KIA einer 43-jährigen Autofahrerin und kollidierte mit dieser. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.

Winnenden-Hertmannsweiler: Versuchter Einbruch

Bisher unbekannte Diebe versuchten in eine Firma in der Johannes-Giesser-Straße einzubrechen. Bemerkt wurde der Einbruchsversuch am Mittwoch, ein genauer Tatzeitraum ist nicht bekannt. Die Einbrecher gelangten nicht ins Innere der Firma, verursachter beim Einbruchsversuch aber Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Welzheim: Einbruchsversuch

Zwischen dem 31.01.2024 und dem 14.02.2024 versuchten bisher unbekannte Diebe die Kellertüre einer Firma im Memelweg aufzubrechen, was glücklicherweise nicht gelang. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Rudersberg-Steinenberg: Vandalismus im Freibad

Bisher unbekannte Personen verschafften sich zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag Zugang zum Freibad Steinenberg und versuchten eine dortige Hütte aufzubrechen. Weiterhin wurden diverse Umkleidekabinen mit Dreck beschmiert und eine Badeleiter ins Schwimmbecken geworfen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter der Nummer 07183 929316 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich vermutlich in der Nacht auf Donnerstag in der Schlichtener Straße ereignet hat. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Fahrer eines weißen Transporters rückwärts auf einen geparkten Seat auf und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Am Seat wurde durch einen bisher unbekannten Zeugen eine entsprechende Notiz angebracht. Dieser Zeuge sowie evtl. weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell