POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar, für den Bereich Goslar und Langelsheim, für die Zeit von Samstag, 20.01.2024, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 21.01.2024, 12:00 Uhr

Unfallbeteiligte zeigt bei der Polizei einen Unfall an und verliert ihren Führerschein

Am heutigen Sonntag, gegen 11:00 Uhr, erscheint eine 62-jährige Frau in der Wache der Polizeiinspektion Goslar und meldet einen Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Polizeioberkommissar kann es erst nicht glauben, aber sein Sinnesorgan hat den richtigen Riecher. Bei der Goslarerin nimmt er Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Ein Alkoholtest ergibt einen Wert von 1,08 Promille. Der Audi-Fahrerin wird eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wird sichergestellt. Der angezeigte Verkehrsunfall habe sich zuvor, gegen 10:45 Uhr, auf der K1 in Goslar ereignet. Hier habe die betrunkene Frau, die mit ihrem PKW aus Richtung Gut Grauhof unterwegs gewesen ist in Höhe der Abbiegung zum Gut Ohlhof nach links abbiegen wollen. Hierbei übersieht sie eine entgegenkommende 62-jährige Skoda-Fahrerin. Trotz einer Vollbremsung kann die Skoda-Fahrerin aus dem Landkreis Goslar einen Zusammenstoß mit dem Audi nicht verhindern. Allerdings kommt es nur zu geringen Schäden an den beteiligten Fahrzeugen. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Verletzt wird niemand. Auf Grund der Alkoholisierung der Unfallverursacherin, wird gegen sie ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

