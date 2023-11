LPI-GTH: Gebäudebrand

Eisenach (ots) - In der zurückliegenden Nacht begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen zu einem Krippenensemble auf dem Weihnachtsmarkt. In der weiteren Folge entwendeten der oder die Unbekannten die Figuren von Maria und dem Christkind. Zeugen zum Sachverhalt werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0310036/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

