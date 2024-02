Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Einbrüche

Aalen (ots)

Berglen: Zeugen nach Wildunfall gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Donnerstagmorgen, vermutlich gegen 5:50 Uhr die Kreisstraße 1915 zwischen Erlenhof und Volkhardtsmühle. Hierbei kollidierte er mit einem Wildschwein, das an der Unfallstelle verendete. Der bisher unbekannte Fahrer fuhr anschließend unerlaubt weiter und ließ des verstorbene Tier auf der Straße liegen. In der Folge fuhren vier weitere Autofahrer über den Kadaver, wobei alle Pkw beschädigt wurden. Der Sachschaden an den vier Autos beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Hinweise zum bisher unbekannten geflüchteten Fahrzeugführer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag versuchten bisher unbekannte Diebe in einen Kindergarten im Elsa-Brändström-Weg einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Innere des Kindergartens, hinterließen aber Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

Weissach im Tal - Unterweissach: In Gärtnerei eingebrochen

In der Nacht auf Donnerstag brachen bisher unbekannte Diebe in die Büroräume einer Gärtnerei in der Stuttgarter Straße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, durch den Einbruch allerdings Sachschaden verursacht. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10:45 Uhr einen Mazda, der auf einem Parkplatz in der Sulzbacher Straße geparkt war und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Mazda beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell