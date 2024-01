Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Gaststätte

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von 06.01.24 auf 07.01.2024, wurde zwischen 20:00 Uhr und 12:00 Uhr in eine Gaststätte in der Tischberger Straße eingebrochen. Die Täter gelangten über ein Fenster in die Innenräume der Gaststätte und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der angerichtete Sachschaden wird auf 3500.- Euro geschätzt. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

