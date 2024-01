POL-PDLD: Täterfestnahme nach Wohnungseinbruch

Edenkoben (ots) - Am 06.01.2024 wurden in Edenkoben auf der K6 in Höhe des Gewerbeparks Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Großteil der Fahrzeugführer verhielt sich vorschriftsmäßig. Es wurden drei Verstöße wegen Benutzung des Mobiltelefons und drei Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet. Zudem wurden an sieben Fahrzeugen Mängel festgestellt, welche nun behoben werden müssen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Edenkoben POK M. Düring Telefon: 06323 955 ...

mehr