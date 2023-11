POL-F: 231116 - 2093 Frankfurt - Rödelheim: Sachbeschädigung an Kiosk

Frankfurt (ots) - (ha) Am Mittwochmittag (15.11.2023) raubten zwei Männer eine 85-jährige Frau in ihrer Wohnung aus, die Täter sind flüchtig. Die beiden Männer, die sich als Handwerker ausgaben und entsprechende Berufskleidung trugen, lauerten einer älteren Dame gegen 11:20 Uhr in der Heinrich-Seliger-Straße ...

