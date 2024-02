Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkener greift Polizisten an - Politisch motivierte Straftat - Auto zerkratzt - Einbruch - Unfälle

Aalen (ots)

Weinstadt: Betrunkener Mann greift Polizisten an

Beamte des Polizeireviers Waiblingen befanden sich am Donnerstagabend kurz vor 23 Uhr in der Bahnhofstraße auf Streifenfahrt, als sich ein offensichtlich stark betrunkener Mann mittig vor dem Streifenwagen auf die Straße stellte. Bei der anschließenden Personenkontrolle zeigte sich der erheblich alkoholisierte Mann äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten. Die Angabe seiner Personalien verweigerte er. Der Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Im Polizeirevier trat er mehrfach in Richtung der Beamten und beleidigte diese fortlaufend in russischer Sprache. Zudem drohte er den Polizisten an, sie umzubringen. Der Mann verbrachte die Nacht schließlich in der Gewahrsamszelle und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Weinstadt-Beutelsbach: Politisch motivierte Straftat

In einem Wohngebäude in der Ziegeleistraße wurde ein Aushang der Hausverwaltung mit Symbolen und Schriftzügen, die dem politisch rechten Spektrum zuzuordnen sind, beschmiert. Der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt, bemerkte wurden die Schmierereien am Donnerstag gegen 22:20 Uhr. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Auto zerkratzt

Am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 11 Uhr wurde in der Marbacher Straße ein geparkter Hyundai zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach: Hoher Schaden bei Einbruch

Zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 8:30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zum Areal der Lehmgrube Leutenbach und entwendeten drei Bagger-Anbauteile, die mit einem vor Ort befindlichen Radlader auf ein Transportfahrzeug aufgeladen wurden. Zudem wurde aus zwei Baumaschinen Diesel abgezapft und mehrere Benzinkanister sowie mehrere Dosen Bremsenreiniger gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 45.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine 18-jährige BMW-Fahrerin befuhr in der Nacht auf Freitag gegen 2:25 Uhr den Kreisverkehr Schorndorfer Straße / K1914 (Meißnerkreisel) und verließ diesen in Richtung Birkmannsweiler. Hierbei musste sie einem entgegenkommenden Autofahrer, der sich auf ihrer Fahrbahn befand, ausweichen und kollidierte daher mit einem Verkehrszeichen. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der unbekannte Autofahrer fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugen auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Welzheim: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen den 02.02.2024 und dem 15.02.2024 wurde ein geparkter VW im Fasanenweg von einem bisher unbekannten Autofahrer, vermutlich beim Einparken, beschädigt. Der Schaden am VW wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell