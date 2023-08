Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Notorische "Leistungserschleicherin" geht für 10 Tage in Haft

Aschersleben (ots)

Eine notorische "Leistungserschleicherin" wurde am Mittwoch den 23. August 2023 wiederholt Adressatin einer polizeilichen Maßnahme, als sie einen Regionalexpress von Halle/Saale nach Halberstadt ohne erforder-lichen Fahrschein nutzte. Bei der Feststellung ihrer Personalien und Überprüfung in der Fahndungsdatei der Polizei stellten die gerufenen Bundespolizisten gegen 18:00 Uhr am Bahnhof Aschersleben einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Erschleichens von Leistungen fest. Die Bundespolizisten eröffneten der 35-Jährigen den Haftbefehl, nahmen sie fest und mit zur nächsten Dienststelle. Die Dame wurde im März dieses Jahres vom Amtsgericht Nürnberg zu einer Geldstrafe von 300 Euro oder einer Ersatzfreiheitstrafe von 10 Tagen verurteilt. Da sich die Ukrainerin trotz vorheriger Ladung nicht zum Strafantritt stellte beziehungsweise die geforderte Geldstrafe zahlte, wurde der Haftbefehl im Juni 2023 erlassen. Die Festgenommene konnte den geforderten Geldbetrag nicht zahlen und wurde am selbigen Tag in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt übergeben. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und den Verbleib der Frau durch die Bundespolizisten informiert. Zusätzlich erhält sie aufgrund der aktuellen Reise ohne Fahrschein eine weitere Strafanzeige.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell