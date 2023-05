Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

15. Mai 2023 | Kreis Stormarn - 12./13.05.2023 - Ammersbek

In der Zeit von Freitag (12.05.2023), 16.30 Uhr bis Samstag (13.05.2023), 10.20 Uhr nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Anwohner, um in ein Einfamilienhaus im Parkring in Ammersbek einzubrechen. Durch gewaltsames Öffnen der Haustür gelangten sie in die Innenräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie verschafften sich zudem gewaltsam Zugang zu einem größeren Tresor.

Eine abschließende Erfassung der entwendeten Gegenstände wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Da besonders das Öffnen des Tresors erheblichen Lärm verursacht haben muss, wurde dieses vielleicht durch Zeugen gehört. Wer Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge geben kann, melde sich unter der Telefonnummer 04102/809-0.

