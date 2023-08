Polizei Mettmann

POL-ME: Enduro aus Garage entwendet - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2308100

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Dienstag, 29. August 2023, eine Enduro der Marke KTM aus einer Privatgarage in Langenfeld. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 01:20 Uhr wurde ein 26-Jähriger durch verdächtige Geräusche aus seiner angrenzenden Garage an der Verbindungsstraße geweckt. Er stellte einen unbekannten Mann fest, welcher aus dem geöffneten Garagentor das Motorrad des 26-Jährigen entwendete. Der Zeuge begab sich unmittelbar zu seinem Fahrzeug und verfolgte den Motorraddieb, welcher mit der gestohlenen KTM 500 EXC-F die Ohligser Straße in Richtung Solingen befuhr. Unmittelbar vor der Ortsgrenze wendete der Fahrer und floh mit überhöhter Geschwindigkeit gemeinsam mit einem weißen Fiat Punto mit niederländischen Kennzeichen in Richtung Langenfeld. Beide Fahrzeuge bogen anschließend in Höhe eines Landhotels an der Ohligser Straße in einen Waldweg ein und entkamen unerkannt.

Der 26-Jährige alarmierte die Polizei, die die flüchtigen Fahrzeugdiebe, trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Langenfelder gab an, seine fast zwei Jahre alte, weiße KTM mit schwarz-orangefarbenen Applikationen zuvor im Internet zum Verkauf angeboten zu haben. Der Anschaffungswert habe 12.000 Euro betragen.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Enduro mit dem amtlichen Kennzeichen: ME - DM 49 wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem weißen Fiat Punto sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten weißen KTM 500 EXC-F, nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288 6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell