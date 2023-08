Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert

Erkrath - 2308099

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Freitagnachmittag, 25. August 2023, bis Sonntagmittag, 27. August 2023, drangen bisher unbekannte Täter in die Geschäftsräume einer Arztpraxis an der Birther Straße in Velbert-Birth ein. Sie hebelten hierzu eine Kellertür gewaltsam auf und durchsuchten die Praxisräume nach Wertgegenständen. Der oder die Einbrecher entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Elektronikgeräte im Wert von mehreren tausend Euro und verließen die Tatörtlichkeit vermutlich auf dem Einstiegsweg. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 24. August 2023, bis Freitagmorgen, 25. August 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb an der Hochdahler Straße in Erkrath. Unbekannte Täter drangen hierbei gewaltsam durch ein Fenster in die Geschäftsräumlichkeiten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie aus einem gewaltsam geöffneten Tresor Bargeld sowie zahlreiche Schlüssel. Vermutlich auf dem Einstiegsweg verließen der oder die Einbrecher die Tatörtlichkeit mitsamt ihrer Tatbeute und entkamen unerkannt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht näher verifiziert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

