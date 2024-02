POL-AA: Weinstadt-Strümpfelbach: Vermisstensuche eingestellt

Aalen (ots) - Fellbach: Auto beschädigt Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr ein Hyundai mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Lackierung des Wagens und verursachten dabei erheblichen Sachschaden. Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen. ...

