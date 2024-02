POL-KR: Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer von Autorädern

Krefeld (ots) - Die Polizei hat am Dienstag (20. Februar 2024) einen 17-Jährigen gestellt, der im Verdacht steht, am Donnerstag zuvor einen 29-jährigen Mann beraubt zu haben. Nach dem Verdächtigen war seit der Tat gesucht worden. Zivilfahnder hatten ihn am Nachmittag in der Fußgängerzone erkannt. Am Donnerstag ...

