POL-KR: Polizei sucht Unfallflüchtigen mit auffälligem Schläfen-Tattoo

Krefeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei einen Mann, der ein Tattoo auf seiner Schläfe trägt, möglicherweise in Form einer Raute. Am Donnerstag (22. Februar 2024) gegen 9:40 Uhr hat er auf der Straße "Kuhleshütte" eine 15-Jährige verletzt und die Flucht ergriffen. Der Mann war gemeinsam mit einer Frau auf einem E-Scooter unterwegs, hatte sich von hinten einer Gruppe von vier Schülern genähert und schließlich im Vorbeifahren die 15-Jährige erfasst. Sie kam anschließend leichtverletzt in ein Krankenhaus.

Der Mann ist rund 40 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß und trug eine schwarze Jacke und insgesamt dunkle Kleidung. Er hatte eine Kapuze übergezogen, ist schlank und hat laut Zeugenaussagen ein "südländisches Aussehen". Seine Begleiterin ist circa 40 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß. Sie hat rote Haare und trug eine grüne Jacke. Gefahren sind sie auf einem schwarzen E-Scooter ohne Kennzeichen.

Hinweise bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (35)

