POL-HK: 1. Munster, Sachbeschädigung 2. Wietzendorf, Stark alkoholisiert am Steuer

Heidekreis (ots) - 07.06.2024 / BMW entwendet Schwarmstedt: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen BMW 316i in blaumetallic, mit dem amtlichen Kennzeichen H-T 3102, der auf einem Grundstück in der Marktstraße stand. Die Polizei in Schwarmstedt (Tel. 05071-800350) sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder dem Aufenthaltsort des ...

mehr