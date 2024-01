Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Lkw-Fahrer verliert Kontrolle und rammt Zugauflieger

Freiburg im Breisgau (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit war vermutlich der Auslöser für einen Unfall in der Verladestelle der Rollenden Landstraße in Freiburg im Breisgau. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Am Mittwochvormittag, dem 03. Januar 2024 befuhr der 44-jährige ukrainische Staatsangehörige mit seinem 40-Tonner die Zubringerstraße der Rollenden Landstraße in Richtung Verladerampe. Laut Ermittlungen war er mit 35 km/h anstatt der erlaubten 20 km/h unterwegs. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle und kollidierte zuerst mit einer Straßenlaterne und danach mit einem Zugauflieger. Wegen auslaufender Kühlflüssigkeit, musste die Feuerwehr anrücken. Die Zugmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Über die Schadenshöhe liegt derzeit keine Informationen vor. Der 44-Jährige wird sich wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten müssen.

