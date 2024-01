Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei zieht gefälschten Führerschein aus dem Verkehr

Waldshut-Tiengen (ots)

Ein 28-Jähriger legte bei der Kontrolle eine gefälschte Fahrerlaubnis vor und scheiterte mit seinem Täuschungsversuch. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.

Am Dienstagnachmittag, den 2. Januar 2024 befand sich der Mann auf der Rückfahrt in die Schweiz, als er am Grenzübergang Waldshut in eine Kontrolle der Bundespolizei geriet. Bei der Überprüfung der vorgelegten tschechischen Fahrerlaubnis stellten die Beamten Fälschungsmerkmale fest. Der türkische Staatsangehörige wird sich wegen Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Nach Sicherstellung des gefälschten Dokuments, musste der in der Schweiz wohnhafte Mann die Weiterreise als Beifahrer antreten.

