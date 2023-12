Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Einbruch in Fahrradgeschäft in Edewecht - Täter entwenden 18 Fahrräder

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in ein alt eingesessenes Fahrradfachgeschäft in Edewecht, Hauptstraße, entwenden bislang noch unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 02./ 03.12.23, in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr, insgesamt 18 Pedelecs. Im Rahmen der Auswertung der Aufnahmen von Überwachungskameras konnte der Tatablauf insoweit rekonstruiert werden, dass vermutlich 4 Täter das Tatobjekt bereits gegen 23:10 Uhr auskundschaften. Zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr erfolgt dann der Einbruch. Zunächst versuchen die Täter erfolglos, eine Nebeneingangstür und die Tür zur Werkstatt aufzuhebeln. Anschließend wird eine Scheibe eingeworfen. Durch diese werden die Fahrräder nach draußen gebracht. Die Täter transportieren die Fahrräder in der Art und Weise ab, dass sie selbst ein Fahrrad fahren und ein zweites an der Hand mitführen. Das machen sie in der genannten Tatzeit insgesamt dreimal. Der Abtransport der Fahrräder erfolgt auf der Hauptstraße in Richtung Bad Zwischenahn. Der Schaden wird im mittleren 5-stelligen Bereich angegeben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der POlizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 in Verbindung zu setzen.

