POL-OL: Einbruchdiebstahl aus Apotheke in Rastede-Wahnbek

Oldenburg (ots) - In der Nacht von Samstag, den 02.12.2023, auf Sonntag, den 03.12.2023, kam es zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Hauptstraße in Edewecht. Bislang noch unbekannte Täter entwendeten mehrere hochwertige E-Bikes aus dem dortigen Geschäft. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren ...

