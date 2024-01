BPOLI-WEIL: Zweijährige Flucht endet am Grenzübergang Waldshut

Waldshut-Tiengen (ots) - Ein 28-Jähriger legte bei der Kontrolle eine gefälschte Fahrerlaubnis vor und scheiterte mit seinem Täuschungsversuch. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. Am Dienstagnachmittag, den 2. Januar 2024 befand sich der Mann auf der Rückfahrt in die Schweiz, als er am Grenzübergang Waldshut in eine Kontrolle der Bundespolizei geriet. Bei der ...

mehr