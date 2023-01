Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taschendiebe heben direkt nach Tat Geld vom Konto ab

Troisdorf (ots)

Eine 83-jährige Troisdorferin wurde am Mittwochnachmittag (11. Januar) in einem Supermarkt bestohlen. Unmittelbar nach der Tat hoben die Diebe mit der gestohlenen Bankkarte 1.000 Euro an einem Geldautomaten in Tatortnähe ab.

Die Seniorin hatte gegen 14.30 Uhr einige hundert Euro Bargeld an einem Geldautomaten am Ende der Troisdorfer Fußgängerzone abgehoben und war von dort aus zu einem nur wenige Meter entfernten Lebensmitteldiscounter an der Kölner Straße gegangen. Ihr Portemonnaie hatte sie während des Einkaufs in ihrer Umhängetasche. Am Brötchenregal wurde sie von einer unbekannten Frau kurz angerempelt. Wenig später bemerkte die 83-Jährige, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche offen stand und das Portemonnaie fehlte.

Neben den 500 Euro hatten die Täter auch die Bankkarte der Geschädigten erbeutet. Als sie auf der Polizeiwache zur Anzeigenerstattung erschien, hatten die Täter erneut zugeschlagen und weitere 1.000 Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben.

Möglicherweise hatten sie die Seniorin beim Geldabheben beobachtet und die PIN der Bankkarte ausgespäht.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, unter der Rufnummer 02241 541-3221.

Die wichtigsten Tipps gegen Taschendiebe Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs.

Führen Sie Bargeld, Kredit- und Bankkarten am Körper verteilt mit sich, möglichst in verschlossenen Innentaschen, Gürteltaschen oder Brustbeuteln.

Nehmen Sie an Bargeld, Bankkarten und Wertgegenständen immer nur das mit, was Sie wirklich benötigen.

Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Geld- und Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie diese stets verschlossen.

Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt.

Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Tipps und Hinweise der Polizei im Falle eines Taschendiebstahls

Erstatten Sie immer eine Strafanzeige, auch wenn es nur zu einem versuchten Diebstahl gekommen ist.

Die Polizei wird Ihre entwendeten Kredit- bzw. Bankkarten für das elektronische Lastschriftsystem sperren lassen.

Sperren Sie zusätzlich entwendete Kredit- bzw. Bankkarte und Mobiltelefone unverzüglich über die einheitliche Sperr-Notruf-Nummer 116 116.

Informieren Sie zusätzlich und unverzüglich Ihr Geldinstitut. Sperren Sie die SIM-Karte Ihres Mobiltelefons sofort bei Ihrem Netzbetreiber. Das gilt auch für Prepaid-Karten.

Melden Sie den Diebstahl von Ausweisen, Führerschein etc. unverzüglich den zuständigen Ämtern.

Ihre Polizei gibt Ihnen dazu weitere Informationen. Fragen Sie uns! (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell