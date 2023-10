LPI-EF: Berauscht am Steuer

Sömmerda (ots) - In Sömmerda wurde am Montagabend (09.10.2023) eine 56jährige um 1500 Euro betrogen. Die zwei unbekannten Täterinnen sprachen die verzweifelte 56jährige an und gaben vor, ihre Eheprobleme lösen zu können. Hierfür sollte sie bei einem "Ritual" auf dem Marktplatz in Sömmerda die 1500 Euro Bargeld in ein Nachthemd einwickeln und für zwei Tage unter ihr Kopfkissen zu Hause legen. Bei diesem Ritual tauschten die zwei Betrügerinnen das Bargeld unbemerkt ...

