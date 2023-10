Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher mit Geschmack

Erfurt (ots)

Ein Erfurter musste nach seinem Urlaub feststellen, dass seine Abwesenheit durch einen Einbrecher mit scheinbar erlesenem Geschmack ausgenutzt wurde. Dieser war im Laufe der ersten Oktoberwoche in einen Keller in der Krämpfervorstadt eingebrochen und entwendete insgesamt 15 Flaschen Whiskey im hohen dreistelligen Gesamtwert. Dafür hinterließ der böswillige Gourmet einen geringen Sachschaden an der Kellertür. (AS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell