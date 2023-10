LPI-EF: Betrunken auf dem Pedelec

Erfurt (ots) - Betrügerische Anrufe haben Donnerstag wieder zugenommen. Besonders betroffen waren Erfurter, die im Süden der Stadt wohnen. Bei den Anrufern handelt es sich um Betrüger, die an das Geld ihrer Opfer wollen. Oft geben sie an, dass es zu einem schweren Unfall kam, an dem ein Familienangehöriger beteiligt war oder sie stellen einen Geldgewinn in Aussicht. In allen Fällen jedoch wird von den Opfern Geld gefordert. Sei es, um eine angebliche Kaution zu bezahlen ...

mehr