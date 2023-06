POL-EU: Grill verursacht Brand

Bad Münstereifel - Nöthen (ots) - Am 07.06.2023 gegen 17:50 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann in Nöthen die Rönnstraße und wollte nach links auf die L 165 in Richtung Gilsdorf abbiegen. Dabei übersah er das Fahrzeug einer 31 - jährigen Frau aus Kall, die die L 165 in Richtung Bad Münstereifel befuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich, wobei beide Autos so schwer beschädigt wurden, dass sie nicht mehr ...

