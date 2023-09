Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Auto zerkratzt- Hinweise erbeten (23.09.2023)

Schramberg (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem Auto begangen hat ein Unbekannter am Samstag im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr. Eine 65-Jährige stellte ihren grauen VW Golf in der Oberndorfer Straße ab. Dort beschädigte ein unbekannter Täter das Auto, an dem er die Autotüren auf der Beifahrerseite zerkratzte und so einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursachte. Personen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Schramberg, Telefon 07422 2701-0, zu melden.

