Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wohnungseinbruch in Dieringhausen

Gummersbach (ots)

In Dieringhausen sind Eindringlinge in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße in eine Wohnung eingestiegen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18 Uhr und 20:30 Uhr am Freitagabend (17. Februar). Die Täter hatten die Kellertür des Hauses aufgehebelt, gelangten so ins Haus und hebelten anschließend eine Wohnungstür auf. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell