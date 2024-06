Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Autofahrer nach Auseinandersetzung lebensbedrohlich verletzt - Polizei sucht Taxifahrer

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.06.2024 Nr. 1

07.06.2024 / Autofahrer nach Auseinandersetzung lebensbedrohlich verletzt - Polizei sucht Taxifahrer

Bomlitz: Am Freitagabend, gegen 22.40 Uhr gerieten am Kreisel in Bomlitz, Walsroder Straße, zwei Autofahrer in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Ein 60jähriger Mann aus dem Heidekreis wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Ein Zeuge berichtete, das der Verursacher - der Fahrer eines Taxis - den Ort des Geschehens in seinem Fahrzeug nach der Auseinandersetzung in Richtung Ortsmitte verlassen hätte. Erst danach sei das Opfer gesundheitlich auffällig geworden. Es wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet den Taxifahrer, der zur fraglichen Zeit die Auseinandersetzung hatte sowie weitere Zeugen des Geschehens und Fahrgäste, die zur fraglichen Zeit eine Fahrt in dem Gebiet hatten beziehungsweise ein Taxi bestellt haben, sich mit der Polizei in Walsrode unter 05161/48640 in Verbindung zu setzen.

