POL-NB: Polizei in Zivil lockt Betrüger in Falle

Neustrelitz (ots) - -- Gemeinsame Pressemitteilung der Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft Stralsund und der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg -- In der letzten Woche wurde über die Betrugsmasche von "falschen" Polizisten am Telefon berichtet. Demnach meldet sich telefonisch ein Polizist und warnt vor einer Diebesbande im Ort. Sie erfragen den Besitz von Bargeld und Wertgegenständen und kündigen an, diese zur ...

mehr