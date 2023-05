POL-MI: Autofahrer (26) überschlägt sich und flüchtet

Minden (ots) - Am vergangenen Wochenende sind in Minden drei auf offener Straße begangene Körperverletzungsdelikte zur Anzeige gebracht worden. Als drei Personen (29, 40, 46) in der Nacht zu Samstag gegen 1.20 Uhr zu Fuß an der Viktoriastraße unterwegs waren, wurden sie zunächst von einer dreiköpfigen Gruppe verbal provoziert. Kurz darauf griff man die Passanten ...

mehr