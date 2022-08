Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Auffahrunfall zweier Roller - Beide Fahrer stürzen

Viersen-Dülken (ots)

Am 14.08.2022 hat es gegen 20.00 Uhr einen Unfall auf dem Gewerbering in Viersen-Dülken gegeben. Zwei Roller-Fahrer fuhren mit vermutlich geringem Abstand auf dem Gewerbering in Fahrtrichtung Energiestraße. Ein 20-jähriger Pole schaute zu Bekannten am rechten Fahrbahnrand, verlor dabei die Kontrolle über das Lenkrad und steuerte sein Vorderrad in das Hinterrad des Rollers eines voranfahrenden 27-jährigen Hamburgers. Auf Grund der Kollision stürzten beide Rollerfahrer auf die Straße. Beide Fahrer wurden leicht verletzt ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. /AM (748)

