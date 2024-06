LPI-GTH: Zeugensuche nach Diebstahl

Ilmenau (ots) - In den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Hertz-Straße drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam ein. Anschließend beabsichtigten der oder die Täter hochwertige E-Bikes zu entwenden, was allerdings misslang. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 10. Juni, 20.00 Uhr und gestern. 15.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0150728/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

