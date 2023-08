Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Festnahme nach körperlichem Angriff und Messerangriff

Altenburg (ots)

Altenburg. Mehrere Streifwagen rückten gestern (23.08.23) gegen 19:10 Uhr in den Hasuweg aus. Dort waren sich zuvor zwei Personengruppen begegnet. Aus einer der Gruppen sprach ein 33-Jähriger unvermittelt den Geschädigten (45m) an und bedrohte ihn. Außerdem schlug er dem Geschädigten mehrfach in das Gesicht, so dass dieser zu Boden ging. Dort trat der Täter wiederholt auf ihn ein. Einen Begleiter des Geschädigten (44) schlug der 33-Jährige ebenfalls wiederholt in das Gesicht. Anschließend zog der Täter zwei Messer und versuchte den 44-Jährigen damit zu verletzen. Dieser konnte jedoch ausweichen. Danach ergriff der 33-Jährige die Flucht. Eingetroffene Polizisten konnten ihn im Nahbereich feststellen und nahmen ihn fest. Eine Haftrichtervorführung steht noch aus. Der 45-Jährige wurde auf Grund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein 44-jähriger Begleiter erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht ärztlich betreut werden. (TM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell