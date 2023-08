Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer fuhr auf

Altenburg (ots)

Treben: Der Fahrer (57) eines Pkw Ford Focus befuhr am Mittwoch (23.08.23) gegen 15:20 Uhr die B93 und musste in Serbitz verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 18-jähriger Fahrer eines Pkw Ford, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw Ford Focus auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell