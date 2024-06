Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbruch in Lagerhalle; Munster: Scheibe beschädigt; Walsrode: Mit 2,36 Promille in Walsrode unterwegs; Soltau: Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Heiedekreis (ots)

14.06. - 16.06. / Einbruch in Lagerhalle Bad Fallingbostel: Unbekannte brachen am Wochenende in eine Lagerhalle in der Straße Pröhlsfeld ein, indem sie im hinteren Bereich der Halle mehrere Metallelemente der Rückwand entfernten. Da die Halle jedoch leer war, konnten die Täter keine Beute machen.

16.06. / Scheibe beschädigt

Munster: Durch Unbekannte wurde am Sonntagmorgen die Scheibe eines Geschäfts am Friedrich- Heinrich -Platz eingeschlagen. In das Geschäft drangen die Täter nicht.

16.06. / Mit 2,36 Promille in Walsrode unterwegs Walsrode: Am Sonntagvormittag kam es zu einer Trunkenheitsfahrt in der Quintusstraße in Walsrode. Polizeibeamte kontrollierten einen 79-jährigen, der mit einem Ford in der Quintusstraße gefahren ist. Die Beamten bemerkten, dass der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

17.07. / Alarmanlage verscheucht Einbrecher Soltau: Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag in eine Garage bei Soltau. Aufgrund der dadurch ausgelösten Alarmanlage, lassen die Täter jedoch von einer weiteren Tatausführung ab und verlassen den Tatort ohne Diebesgut.

