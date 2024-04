Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab. Vollsperrung und mehrere Kilometer Stau.

Ingelheim am Rhein (ots)

Am 21.04.2024 um 02:26 Uhr kommt es in der Baustelle auf der A60, Fahrtrichtung Bingen, ca. 500 Meter vor der Anschlussstelle Bingen-Ost zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW mit insgesamt sieben Insassen kommt im Baustellenbereich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Leitpfosten und einem größeren Verkehrsschild. Das Fahrzeug erlitt dadurch einen Totalschaden, die Insassen blieben unverletzt. Durch die Beschädigungen am Fahrzeug trat eine erhebliche Menge von Betriebsstoffen aus und drohte im Grünstreifen zu versickern. Nach der aufwändigen Bergung des Fahrzeugs mussten umfangreiche Reinigungsmaßnahmen durchgeführt werden, welche aktuell noch andauern. Die Beschädigungen an dem Verkehrsschild machen möglicherweise eine vollständige Demontage erforderlich. Die Arbeiten dauern noch an, weswegen die rechte Spur der Baustelle für mehrere Stunden gesperrt bleiben wird. Die Abfahrt der Anschlussstelle Bingen-Ost in Fahrtrichtung Bingen ist aktuell nicht befahrbar.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro.

